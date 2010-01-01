«Вяжем на заказ» — ателье для Вас

Мы вяжем из дорогой пряжи иностранных производителей (Италия, Германия, Франция и др.). Мы даем гарантию на изделия связанные только из нашей пряжи, при условии, что Вы правильно будете за ними ухаживать, как правильно ухаживать за трикотажем, я рассказываю каждому нашему заказчику, а также можно посмотреть в разделе «Статьи».
Потом нужно приехать снять мерки. Возможен выезд к Вам. Или сделать это самостоятельно с помощью информации в Частых вопросах — «Как снять мерки». Когда соберетесь — звоните я все объясню. Сроки изготовления в среднем 2-3 недели, только если это не кружево (Ирландское, Брюггское и др.), оно вяжется в среднем 1-2 месяца, в зависимости от модели и сложности.
Рассчитайте готовую стоимость изделия, которое нужно связать
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Наше ателье «Вяжем на заказ» с радостью воплотит в жизнь Ваши мечты! Просто выбирайте модель из нашего каталога (многие из них мы взяли из Интернета и журналов по вязанию) или присылайте фото с изделием, которое Вы хотите заказать, так же можно присылать эскизы Ваших моделей или просто описать, то что Вы хотите, а я помогу Вам определиться с моделью, а наши мастера воплотят ее в жизнь, по Вашим индивидуальным меркам и требованиям! Пишите на почту maxolya@inbox.ru или звоните по тел 8-909-633-78-84, вся контактная информация есть в разделе «Контакты», а также можно отправить заявку на стоимость в разделе «Узнать стоимость». Стоимость зависит от размера, от сложности рисунка, качества и состава пряжи. Мы вяжем из дорогой пряжи иностранных производителей (Италия, Германия, Франция и др.). Мы даем гарантию на изделия связанные только из нашей пряжи, при условии, что Вы правильно будете за ними ухаживать, как правильно ухаживать за трикотажем, я рассказываю каждому нашему заказчику, а также можно посмотреть в разделе «Статьи». Потом нужно приехать снять мерки. Возможен выезд к Вам. Или сделать это самостоятельно с помощью раздела «Как снять мерки». Когда соберетесь — звоните я все объясню. Сроки изготовления в среднем 2-3 недели, только если это не кружево (Ирландское, Брюггское и др.), оно вяжется в среднем 1-2 месяца, в зависимости от модели и сложности.
Сразу нужно будет оставить предоплату (аванс, 30% от стоимости изделия). Пряжа у наших мастеров есть в наличии, если нет, то я предлагаю Вам несколько вариантов и мы вместе ее подбираем, а мастер который будет исполнять Ваш заказ, купит нужное количество пряжи, (ЕСЛИ ВЫ НЕ ДОКА В ПРЯЖЕ — НЕ ПОКУПАЙТЕ САМИ). Случается привозят свою пряжу, а она совершенно не подходит для данной модели . Не привозите пряжу от старых, распущенных вещей. Из такой пряжи вязать мастера не будут. Окончательный расчет — в день получения заказа.
Заказ из других городов (не Москва)
В другие города России заказ по 50% процентной предоплате , включая стоимость пересылки. Стоимость пересылки можно уточнить здесь —
http://vajemnazakaz.ru/www.russianpost.ru/autotarif/SelautotarifRus.a.. (обычно это от 200 до 1500 руб)
Можно заказать курьерскую доставку в Ваш город, это быстрее, а порой и дешевле чем Почтой России, доставку можно заказать в любую точку мира. При доставке курьером, остаток оплаты производиться перед тем, как я отправлю посылку. Я Вам сообщаю номер извещения и название Курьерской службы.
Оплата производится –
1. либо Золотая Корона
2. либо на карту Сбербанка
3. либо на карту Тинькофф.
( Квитанцию об оплате храните на всякий случай)
1.Вам необходимо точно снять мерки (лучше всего это сделает Ваша портниха) или можем снять мерки вместе по скайпу – мой ник в скайпе – maxolya77, а также посмотреть в разделе «Как снять мерки».
2. Написать точный адрес, куда отправлять. Индекс, город, улица и т.д. ФИО., другие свои координаты – моб тел – мало ли что-то нужно срочно уточнить по СМС..
Как только деньги получены, мы сразу приступаем к работе. Затем отправляю вещь Вам бандеролью,посылкой или курьерской службой по указанному Вами адресу. Сообщаю Вам номер отправления и Вы можете отследить где посылка здесь (если посылка отправлена Почтой России, если посылка отправлена курьером, то на сайте курьерской компании).
— http://vajemnazakaz.ru/www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslu..
Вам приходит уведомление , вы приходите на свое почтовое отделение с уведомлением и паспортом и получаете посылку или Вам звонит курьер и доставляет Вам посылку домой или на работу.
И еще… Очень большая просьба к заказчикам точнее определяться с моделью. Мне очень трудно ориентироваться и по цене и по срокам, если Вы даете ссылку на пальто, спрашиваете сколько будет стоить «такое, только покороче», а процессе переписки выясняется, что это ажурная летняя кофта..
И последнее… я впадаю в ступор от фраз типа «Хочу такое платье, как в клипе Димы Билана у Оксаны». Кто такая Оксана, в каком клипе ее искать…….
Сразу нужно будет оставить предоплату (аванс, 30% от стоимости изделия). Пряжа у наших мастеров есть в наличии, если нет, то я предлагаю Вам несколько вариантов и мы вместе ее подбираем, а мастер который будет исполнять Ваш заказ, купит нужное количество пряжи, (ЕСЛИ ВЫ НЕ ДОКА В ПРЯЖЕ — НЕ ПОКУПАЙТЕ САМИ). Случается привозят свою пряжу, а она совершенно не подходит для данной модели . Не привозите пряжу от старых, распущенных вещей. Из такой пряжи вязать мастера не будут. Окончательный расчет — в день получения заказа.
Заказ из других городов (не Москва)
В другие города России заказ по 50% процентной предоплате , включая стоимость пересылки. Стоимость пересылки можно уточнить здесь —
http://vajemnazakaz.ru/www.russianpost.ru/autotarif/SelautotarifRus.a.. (обычно это от 200 до 1500 руб)
Можно заказать курьерскую доставку в Ваш город, это быстрее, а порой и дешевле чем Почтой России, доставку можно заказать в любую точку мира. При доставке курьером, остаток оплаты производиться перед тем, как я отправлю посылку. Я Вам сообщаю номер извещения и название Курьерской службы.
Оплата производится –
1. либо Золотая Корона
2. либо на карту Сбербанка
3. либо на карту Тинькофф.
( Квитанцию об оплате храните на всякий случай)
1.Вам необходимо точно снять мерки (лучше всего это сделает Ваша портниха) или можем снять мерки вместе по скайпу – мой ник в скайпе – maxolya77, а также посмотреть в разделе «Как снять мерки».
2. Написать точный адрес, куда отправлять. Индекс, город, улица и т.д. ФИО., другие свои координаты – моб тел – мало ли что-то нужно срочно уточнить по СМС..
Как только деньги получены, мы сразу приступаем к работе. Затем отправляю вещь Вам бандеролью,посылкой или курьерской службой по указанному Вами адресу. Сообщаю Вам номер отправления и Вы можете отследить где посылка здесь (если посылка отправлена Почтой России, если посылка отправлена курьером, то на сайте курьерской компании).
— http://vajemnazakaz.ru/www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslu..
Вам приходит уведомление , вы приходите на свое почтовое отделение с уведомлением и паспортом и получаете посылку или Вам звонит курьер и доставляет Вам посылку домой или на работу.
И еще… Очень большая просьба к заказчикам точнее определяться с моделью. Мне очень трудно ориентироваться и по цене и по срокам, если Вы даете ссылку на пальто, спрашиваете сколько будет стоить «такое, только покороче», а процессе переписки выясняется, что это ажурная летняя кофта..
И последнее… я впадаю в ступор от фраз типа «Хочу такое платье, как в клипе Димы Билана у Оксаны». Кто такая Оксана, в каком клипе ее искать…….
1. ОГ. Обхват груди. Измеряется сантиметровой лентой, которая идет горизонтально по наиболее выступающим точкам груди и лопаток.
2. ОТ. Обхват талии. Измеряется по естественной линии талии, плотно обхватив талию сантиметровой лентой.
3. ОБ. Обхват бедер. Измеряется по самому широкому месту бедер с учетом выпуклости живота.
4. Дс. Длина спины до талии. Измеряется по середине спины от плеча у основания шеи, до талии с учетом выступа лопаток.
5. Дпт. Длина переда до талии. Измеряется по переду по наиболее выступающим точкам груди до талии.
6. Ди. Длина изделия. Складывается из ДС (длины спины до талии) и длины изделия от талии вниз.
7. Др. Длина рукава. Измеряется по опущенной чуть согнутой руке от конца плеча до желаемой длины рукава.
8. Дп. Длина плеча. Измеряется от основания шеидо плечевой косточки
9. ШС. Ширина спины. Дополнительная мерка. Измеряется по лопаткам от одной подмышечной впадины до другой.
10. ОЗ. Обхват запястья. Измеряется по основанию кисти.
11. ОШ. Обхват шеи. Измеряется сантиметровой лентой по основанию шеи.
12. Гл.г. Глубина выреза горловины. Измеряется от основания шеи до желаемой величины выреза
13. Дтб. Расстояние от талии до бедер. Измеряется от линии талии до линии, проходящей через наиболее выступающие точки ягодиц.
14. ОР. Обхват руки у плеча. Измеряется при опущенной руке вокруг самой полной ее части.
15. ШП. Ширина плеч. Измеряется по спине от одной плечевой косточки до другой.
16. ГПр. Глубина проймы. Глубина проймы (ГПр) рассчитывается по Формуле
(ГПр=1/10ОГ +(10,5-12см).Однако, чтобы проверить правильность расчета, можно дополнительно измерить Глубину проймы.
Для этого возьмите полосу бумаги и зажмите ее под мышкой сзади. Измерьте Глубину Проймы от плеча у основания шеи до полоски бумаги. Если измеренное и расчетное значения отличаются, берется среднее между ними.
Дополнительные мерки для брюк, шорт:
1. ДБ. Длина по боку. Длина ноги с внешней стороны
Мерку снять от талии или желаемой высоты брюк по внешней стороне ноги до пола.
2. ДШ. Длина шага. Длина ноги с внутренней стороны
Мерку снять по внутренней стороне ноги от паха до пола.
ВАЖНО! Разница между длиной ноги с внешней и внутренней стороны дает мерку важную мерку, которая используется при построении брюк – ВС – высота сидения.
3. ВС можно и измерить: сядьте прямо на твердую поверхность, по талии или на желаемой высоте брюк повяжите ленту. Длина от ленты до стула равна ВС – высоте сидения. Если измеренное значение ВС отличается от расчетного, берите среднее между ними.
4. Высота бедра.
Эту мерку снять по внешней стороне бедра от талии до линии бедер.
Важно! Для жакетов, платьев, блузок и пальто основной меркой является объем груди. Для юбок и брюк – основной меркой является объем бедер.
5. Высота сидения. Высота сидения измеряется следующим образом: повяжите по талии тканевую бейку, сядьте прямо на твердую поверхность, к примеру, на табурет. Измерьте расстояние от талии до поверхности. Также высоту сидения можно рассчитать по формуле (Высота сидения (ВС) – (Длина по боку ДБ минус Длина шага ДШ)
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