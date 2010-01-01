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«Вяжем на заказ» — ателье для Вас

Наше ателье «Вяжем на заказ» с радостью воплотит в жизнь Ваши мечты! Просто выбирайте модель из нашего каталога (многие из них мы взяли из Интернета и журналов по вязанию) или присылайте фото с изделием, которое Вы хотите заказать, так же можно присылать эскизы Ваших моделей или просто описать, то что Вы хотите, а я помогу Вам определиться с моделью, а наши мастера воплотят ее в жизнь, по Вашим индивидуальным меркам и требованиям!

Мы вяжем из дорогой пряжи иностранных производителей (Италия, Германия, Франция и др.). Мы даем гарантию на изделия связанные только из нашей пряжи, при условии, что Вы правильно будете за ними ухаживать, как правильно ухаживать за трикотажем, я рассказываю каждому нашему заказчику, а также можно посмотреть в разделе «Статьи».


Потом нужно приехать снять мерки. Возможен выезд к Вам. Или сделать это самостоятельно с помощью информации в Частых вопросах — «Как снять мерки». Когда соберетесь — звоните я все объясню. Сроки изготовления в среднем 2-3 недели, только если это не кружево (Ирландское, Брюггское и др.), оно вяжется в среднем 1-2 месяца, в зависимости от модели и сложности.

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Отзывы клиентов
  • Валерия
    Постоянный клиент
    На прошлой неделе заказала для себя черный объемный свитер, заранее предоставив фотографии данного изделия на девушке, вдохновившей меня на создание нечто подобного. Очень понравилось оперативное выполнение работы (приблизительно неделя), качество свитера, его соответствие желаемому результату, а также весьма приемлемые цены. Я давно пыталась найти ателье или человека, которые смогли бы предоставить мне возможность связать вещь на заказ, но это оказалось весьма затруднительным. Поэтому хочу поблагодарить Ольгу. И я более чем уверена, что в дальнейшем буду обращаться к ней в случае, если понадобится что-нибудь связать.
  • Светлана
    Постоянный клиент
    Заказывала впервые кардиган заранее к осени, оказалась одета уже летом! Связали очень быстро, качественно и точно по моему размеру! Ольга спасибо Вам большое, мне все понравилось и Ваше отношение к клиенту и работа! Думаю воспользуюсь Вашими услугами еще! Я так рада, что нашла этот сайт и не сколько не жалею и другим советую! Спасибо огромное за Вашу работу!
  • Диана
    Постоянный клиент
    Заказывала вязанное белое пальто( делала это впервые через сайт, а не ателье) Сначала были сомнения по поводу предоплаты за изделие,но пообщавшись с Ольгой и встретившись с ней лично (при встрече она сняла с меня все мерки ) все эти сомнения отпали.Оговорили сроки исполнения заказа и потом держали связь через почту в интернете( присылались образцы вязки на которые мне нужно было давать своё согласие или нет) Когда мы определились какие узоры и в каком стиле будет вязаться пальто, оставалось только ждать назначенного срока,чтобы забрать изделие….Все было выполнено в срок, как и оговаривалось раннее Думаю заказать ещё одно пальто, только в летнем варианте из другой пряжи (но это ближе к весне)
  • Лариса
    Постоянный клиент
    Заказывала две ажурные шали в подарок и две мужские шапки.Всё было сделано аккуратно,из качественной шерсти и связано качественно.Изделия получились очень красивые,лёгкие,не колючие и такие,каких ни у кого нет! Спасибо,Ольга.
    Ещё и доставили в Самару курьерской почтой.
    Обязательно посоветую Ваш сайт друзьям и буду обращаться сама.
  • Анна
    Постоянный клиент
    Замечательно, что Вы не только быстро и качественно выполняете заказ, но также помогаете подобрать определенный фасон, соответствующий индивидуальности заказчика, советуете наиболее подходящий вариант модели. А каждое изделие неповторимо!!!
    Огромное спасибо за достойное качество и внимание к людям!!!
  • Мария
    Постоянный клиент
    Заказывала свитер из нескольких цветов и разных рисунков. Цвета были подобраны прекрасно. Рисунки вышиты и работа была сделана даже раньше срока. Спасибо большое. Всем рекомендую обращаться именно сюда, я облазила несколько сайтов, но именно здесь мне согласились сделать именно тот свитер, который я и хотела!
  • Максим
    Постоянный клиент
    Огромное спасибо Ольге за проделанную работу.
    Хоть я очень привередливый клиент, и к тому-же не знали точных размеров ноги и вязали по фотографии — все получилось просто великолепно. Девушка и соответственно я, очень довольна.
    Все было сделано качественно и в очень сжатые сроки.
    Планирую сделать заказ на шапку — к кому обращаться сомнений нет.
Оставить отзыв
Валерия
Постоянный клиент
На прошлой неделе заказала для себя черный объемный свитер, заранее предоставив фотографии данного изделия на девушке, вдохновившей меня на создание нечто подобного. Очень понравилось оперативное выполнение работы (приблизительно неделя), качество свитера, его соответствие желаемому результату, а также весьма приемлемые цены. Я давно пыталась найти ателье или человека, которые смогли бы предоставить мне возможность связать вещь на заказ, но это оказалось весьма затруднительным. Поэтому хочу поблагодарить Ольгу. И я более чем уверена, что в дальнейшем буду обращаться к ней в случае, если понадобится что-нибудь связать.
Светлана
Постоянный клиент
Заказывала впервые кардиган заранее к осени, оказалась одета уже летом! Связали очень быстро, качественно и точно по моему размеру! Ольга спасибо Вам большое, мне все понравилось и Ваше отношение к клиенту и работа! Думаю воспользуюсь Вашими услугами еще! Я так рада, что нашла этот сайт и не сколько не жалею и другим советую! Спасибо огромное за Вашу работу!
Диана
Постоянный клиент
Заказывала вязанное белое пальто( делала это впервые через сайт, а не ателье) Сначала были сомнения по поводу предоплаты за изделие,но пообщавшись с Ольгой и встретившись с ней лично (при встрече она сняла с меня все мерки ) все эти сомнения отпали.Оговорили сроки исполнения заказа и потом держали связь через почту в интернете( присылались образцы вязки на которые мне нужно было давать своё согласие или нет) Когда мы определились какие узоры и в каком стиле будет вязаться пальто, оставалось только ждать назначенного срока,чтобы забрать изделие….Все было выполнено в срок, как и оговаривалось раннее Думаю заказать ещё одно пальто, только в летнем варианте из другой пряжи (но это ближе к весне)
Лариса
Постоянный клиент
Заказывала две ажурные шали в подарок и две мужские шапки.Всё было сделано аккуратно,из качественной шерсти и связано качественно.Изделия получились очень красивые,лёгкие,не колючие и такие,каких ни у кого нет! Спасибо,Ольга.
Ещё и доставили в Самару курьерской почтой.
Обязательно посоветую Ваш сайт друзьям и буду обращаться сама.
Анна
Постоянный клиент
Замечательно, что Вы не только быстро и качественно выполняете заказ, но также помогаете подобрать определенный фасон, соответствующий индивидуальности заказчика, советуете наиболее подходящий вариант модели. А каждое изделие неповторимо!!!
Огромное спасибо за достойное качество и внимание к людям!!!
Мария
Постоянный клиент
Заказывала свитер из нескольких цветов и разных рисунков. Цвета были подобраны прекрасно. Рисунки вышиты и работа была сделана даже раньше срока. Спасибо большое. Всем рекомендую обращаться именно сюда, я облазила несколько сайтов, но именно здесь мне согласились сделать именно тот свитер, который я и хотела!
Максим
Постоянный клиент
Огромное спасибо Ольге за проделанную работу.
Хоть я очень привередливый клиент, и к тому-же не знали точных размеров ноги и вязали по фотографии — все получилось просто великолепно. Девушка и соответственно я, очень довольна.
Все было сделано качественно и в очень сжатые сроки.
Планирую сделать заказ на шапку — к кому обращаться сомнений нет.

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