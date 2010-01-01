«Вяжем на заказ» — ателье для Вас

Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Наше ателье «Вяжем на заказ» с радостью воплотит в жизнь Ваши мечты! Просто выбирайте модель из нашего каталога (многие из них мы взяли из Интернета и журналов по вязанию) или присылайте фото с изделием, которое Вы хотите заказать, так же можно присылать эскизы Ваших моделей или просто описать, то что Вы хотите, а я помогу Вам определиться с моделью, а наши мастера воплотят ее в жизнь, по Вашим индивидуальным меркам и требованиям! Пишите на почту maxolya@inbox.ru или звоните по тел 8-909-633-78-84, вся контактная информация есть в разделе «Контакты», а также можно отправить заявку на стоимость в разделе «Узнать стоимость». Стоимость зависит от размера, от сложности рисунка, качества и состава пряжи. Мы вяжем из дорогой пряжи иностранных производителей (Италия, Германия, Франция и др.). Мы даем гарантию на изделия связанные только из нашей пряжи, при условии, что Вы правильно будете за ними ухаживать, как правильно ухаживать за трикотажем, я рассказываю каждому нашему заказчику, а также можно посмотреть в разделе «Статьи». Потом нужно приехать снять мерки. Возможен выезд к Вам. Или сделать это самостоятельно с помощью раздела «Как снять мерки». Когда соберетесь — звоните я все объясню. Сроки изготовления в среднем 2-3 недели, только если это не кружево (Ирландское, Брюггское и др.), оно вяжется в среднем 1-2 месяца, в зависимости от модели и сложности.

Сразу нужно будет оставить предоплату (аванс, 30% от стоимости изделия). Пряжа у наших мастеров есть в наличии, если нет, то я предлагаю Вам несколько вариантов и мы вместе ее подбираем, а мастер который будет исполнять Ваш заказ, купит нужное количество пряжи, (ЕСЛИ ВЫ НЕ ДОКА В ПРЯЖЕ — НЕ ПОКУПАЙТЕ САМИ). Случается привозят свою пряжу, а она совершенно не подходит для данной модели . Не привозите пряжу от старых, распущенных вещей. Из такой пряжи вязать мастера не будут. Окончательный расчет — в день получения заказа.

Заказ из других городов (не Москва)

В другие города России заказ по 50% процентной предоплате , включая стоимость пересылки. Стоимость пересылки можно уточнить здесь —

http://vajemnazakaz.ru/www.russianpost.ru/autotarif/SelautotarifRus.a.. (обычно это от 200 до 1500 руб)

Можно заказать курьерскую доставку в Ваш город, это быстрее, а порой и дешевле чем Почтой России, доставку можно заказать в любую точку мира. При доставке курьером, остаток оплаты производиться перед тем, как я отправлю посылку. Я Вам сообщаю номер извещения и название Курьерской службы.

Оплата производится –

1. либо Золотая Корона

2. либо на карту Сбербанка

3. либо на карту Тинькофф.

( Квитанцию об оплате храните на всякий случай)

1.Вам необходимо точно снять мерки (лучше всего это сделает Ваша портниха) или можем снять мерки вместе по скайпу – мой ник в скайпе – maxolya77, а также посмотреть в разделе «Как снять мерки».

2. Написать точный адрес, куда отправлять. Индекс, город, улица и т.д. ФИО., другие свои координаты – моб тел – мало ли что-то нужно срочно уточнить по СМС..

Как только деньги получены, мы сразу приступаем к работе. Затем отправляю вещь Вам бандеролью,посылкой или курьерской службой по указанному Вами адресу. Сообщаю Вам номер отправления и Вы можете отследить где посылка здесь (если посылка отправлена Почтой России, если посылка отправлена курьером, то на сайте курьерской компании).

— http://vajemnazakaz.ru/www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslu..

Вам приходит уведомление , вы приходите на свое почтовое отделение с уведомлением и паспортом и получаете посылку или Вам звонит курьер и доставляет Вам посылку домой или на работу.

И еще… Очень большая просьба к заказчикам точнее определяться с моделью. Мне очень трудно ориентироваться и по цене и по срокам, если Вы даете ссылку на пальто, спрашиваете сколько будет стоить «такое, только покороче», а процессе переписки выясняется, что это ажурная летняя кофта..

И последнее… я впадаю в ступор от фраз типа «Хочу такое платье, как в клипе Димы Билана у Оксаны». Кто такая Оксана, в каком клипе ее искать…….

Сразу нужно будет оставить предоплату (аванс, 30% от стоимости изделия). Пряжа у наших мастеров есть в наличии, если нет, то я предлагаю Вам несколько вариантов и мы вместе ее подбираем, а мастер который будет исполнять Ваш заказ, купит нужное количество пряжи, (ЕСЛИ ВЫ НЕ ДОКА В ПРЯЖЕ — НЕ ПОКУПАЙТЕ САМИ). Случается привозят свою пряжу, а она совершенно не подходит для данной модели . Не привозите пряжу от старых, распущенных вещей. Из такой пряжи вязать мастера не будут. Окончательный расчет — в день получения заказа.

Заказ из других городов (не Москва)

В другие города России заказ по 50% процентной предоплате , включая стоимость пересылки. Стоимость пересылки можно уточнить здесь —

http://vajemnazakaz.ru/www.russianpost.ru/autotarif/SelautotarifRus.a.. (обычно это от 200 до 1500 руб)

Можно заказать курьерскую доставку в Ваш город, это быстрее, а порой и дешевле чем Почтой России, доставку можно заказать в любую точку мира. При доставке курьером, остаток оплаты производиться перед тем, как я отправлю посылку. Я Вам сообщаю номер извещения и название Курьерской службы.

Оплата производится –

1. либо Золотая Корона

2. либо на карту Сбербанка

3. либо на карту Тинькофф.

( Квитанцию об оплате храните на всякий случай)

1.Вам необходимо точно снять мерки (лучше всего это сделает Ваша портниха) или можем снять мерки вместе по скайпу – мой ник в скайпе – maxolya77, а также посмотреть в разделе «Как снять мерки».

2. Написать точный адрес, куда отправлять. Индекс, город, улица и т.д. ФИО., другие свои координаты – моб тел – мало ли что-то нужно срочно уточнить по СМС..

Как только деньги получены, мы сразу приступаем к работе. Затем отправляю вещь Вам бандеролью,посылкой или курьерской службой по указанному Вами адресу. Сообщаю Вам номер отправления и Вы можете отследить где посылка здесь (если посылка отправлена Почтой России, если посылка отправлена курьером, то на сайте курьерской компании).

— http://vajemnazakaz.ru/www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslu..

Вам приходит уведомление , вы приходите на свое почтовое отделение с уведомлением и паспортом и получаете посылку или Вам звонит курьер и доставляет Вам посылку домой или на работу.

И еще… Очень большая просьба к заказчикам точнее определяться с моделью. Мне очень трудно ориентироваться и по цене и по срокам, если Вы даете ссылку на пальто, спрашиваете сколько будет стоить «такое, только покороче», а процессе переписки выясняется, что это ажурная летняя кофта..

И последнее… я впадаю в ступор от фраз типа «Хочу такое платье, как в клипе Димы Билана у Оксаны». Кто такая Оксана, в каком клипе ее искать…….